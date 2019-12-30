Haberler » Güncel » Bursa'da ağaçlık alanda uyuşturucu saklayan iki şüpheli tutuklandı - Haber

Bursa'da ağaçlık alanda uyuşturucu saklayan iki şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçlık alanda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

30.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:52 Bursa'da ağaçlık alanda uyuşturucu saklayan iki şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde ağaçlık alanda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ile İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan Yılmaz K. ve Samet Ç. hakkında çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.
Şüpheliler daha sonra cezaevine götürüldü.
Teknik ve fiziki takibini tamamlayan polis ekipleri, Yılmaz K. ve Samet Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Aramalarda kullanılan narkotik köpeği "Rona", bu kişilerin adreslerine yakın bölgedeki ağaçlık alana gizlenmiş 5 kilogram esrarın yerini tespit etmişti. İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda ayrıca uyuşturucu tablet, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirilmişti.

Narkotik, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
16:00   Kızın"anne" feryadı yürekleri dağladı: "Annemi o adamın elinden alamadım" - Haber
16:00   "Türkiye'nin otomobili için siparişleri almaya başladık" - Haber
16:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama 'Devrin Otomobili'nin önünün... - Haber
15:54   Fırtınadan kaçan gemiler Sinop Limanı'na sığındı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 16:06:06