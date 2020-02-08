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Bursa'da ahlak operasyonunda 73 bin 500 TL ceza yazıldı

Bursa'da yapılan ahlak operasyonunda 73 bin 500 Türk Lirası ceza yağdı.

08.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:01Bursa'da ahlak operasyonunda 73 bin 500 TL ceza yazıldı
'da yapılan ahlak operasyonunda 73 bin 500 Türk Lirası ceza yağdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince yapılan uygulamalar sonucunda, Yıldırım ve Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı umuma açık iş yerine yapılan 4 şok baskında iş yerinde bulunan ve bir kısmının il dışından geldiği tespit edilen şahıslardan birçoğunun çıkar amaçlı kumar oynadığı tespit edildi. Aramalarda ise, 2 adet tombala makinası, 2 adet karton tombala levhası, 180 tombala topu, 264 adet tombala kartı, 522 adet farklı çeşitlerde oyun kartına el konuldu.

Ayrıca 8 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, 60 şahsa toplam 73 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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