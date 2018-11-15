Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa
'da ahşap ev alevlere teslim olduOlay yerine çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans ekipleri sevk ediliyor
BURSA - Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan
'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile ambulans ekibi sevk ediliyor Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi
ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta tarihi bir evde yangın çıktı. Kayhan Çarşısı'nın hemen yanıbaşındaki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk ediliyor.
İtfaiye,Bursa
15 Kasım 2018 Perşembe 10:48