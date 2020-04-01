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Bursa'da akıl almaz Korona tuzağı

Sosyal medyadaki yalan paylaşımlar ve düzenlenen tezgahların Korona virüsten daha tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

01.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:17
Bursa'da akıl almaz Korona tuzağı
Sosyal medyadaki yalan paylaşımlar ve düzenlenen tezgahların Korona virüsten daha tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Bursa 'da 112'yi defalarca arayan kişiler, bir market için "burada Korona virüslü hasta var" ihbarı yaptı. 112 ekipleri ihbarı kayda alıp olay yerine gelince marketin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan Korona virüs paniğini paylaştılar. İş yeri sahibi bu duruma isyan ederken, "Bu komployu kuranlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağız. Asılsız ihbarlar ile hem 112'yi meşgul ediyorlar, hem de işletmemizi zor durumda bırakıyorlar. Burada Korona virüslü kimse yok. Ayrıca bizim tarafımızdan yapılmış ihbar da yok" dediler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını devam ederken, yurt genelinde de korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık ekipleri gece gündüz vatandaşların yardımına koşarken bazı kendini bilmezler de acil çağrı merkezini arayarak asılsız ihbar vermeye devam ediyor.

Sağlık ekiplerini meşgul eden bu şahıslar birde sağlık ekiplerinin fotoğraflarını paylaşarak, "Korona virüs salgını buraya da sıçradı" diyerek insanlara korku saçıyor.

Bursa'da da benzer bir durumun yaşandığı iş yerine asılsız ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri market içerisinde hasta aradı. Ambulansın market önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şüpheliler, market çalışanlarında "Korona virüs salgını var" diyerek mahalleliye korku saldı. Sosyal medya üzerinden insanlara korkuya neden olan fotoğraflar nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen market yetkilileri, "Rutin olarak temizlik ve dezenfektan işlemi yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir" diyerek bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Market sorumlusu Harun Altun, "Asılsız ihbarlar ile ambulansları Perşembe ve Cumartesi olmak üzere 2 kere ambulans çağırarak fotoğraf çektiler. Fotoğraf çekildikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmış. Asılsız bir şekilde kasiyerlerimizde Korona virüs vakası olduğunu, market müdürümüzün Korona virüsten vefat ettiğini paylaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Marketimizde herhangi bir sorun yoktur" diyerek bu olayı yapanlar hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa
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