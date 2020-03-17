Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı
Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
17.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:00
Bursa 'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Mart'ta F.B'nin (33) Esenevler Mahallesi'nde silahla vurulduktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılması ile ilgili çalışma başlatan polis, B.Y. (25), F.Y. (24), K.E (23), K.A (25), O.K. (23), E.E(24,) ve İ.K'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, F.Y, ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, 15 Mart'ta F.B'nin (33) Esenevler Mahallesi'nde silahla vurulduktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılması ile ilgili çalışma başlatan polis, B.Y. (25), F.Y. (24), K.E (23), K.A (25), O.K. (23), E.E(24,) ve İ.K'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, F.Y, ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Manşet
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