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Bursa'da Alkollü Sürücü Duran Araca Çarptı

Bursa'da otomobili ile dönüş yapmak istediği esnada öksürük tutan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobillere çarptı.

22.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:43Bursa'da Alkollü Sürücü Duran Araca Çarptı
'da otomobili ile dönüş yapmak istediği esnada öksürük tutan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobillere çarptı.

Kaza, ilçesiHamzabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MEL 68 plakalı araç sürücüsü M.T., ailesiyle birlikte Pazaryeri Sokak'dan Mustafakemalpaşa Kapalı Pazar yerine doğru dönmek istedi. yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki lüks araca çarptı. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücü M.T.'ye alkol kontrolü yaptı. Kontrollerde sürücünün 0.73 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili tutanak tutularak işlem yapılırken alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.T.'nin sürdüğü araç, bir yakınına teslim edildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Dönüş, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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