Bursa'da anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu

Bursa'da meydana gelen kazada anne ve kızı saniyelerle ölümden döndü.

Bursa'da anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu
23.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:45
Bursa'da meydana gelen kazada anne ve kızı saniyelerle ölümden döndü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, anne ile kızının saniyelerle ölümden kurtulması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, 16 LVE 61 plakalı araç sürücüsü Erdim A. kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen 10 HH 462 plakalı araç sürücüsü Çetin K. duramayarak çarptı. Yaşanan kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Erdim A. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken Çetin K.'nın tedavisi olay yerinde yapıldı.

Kazada en dikkat çeken detay ise kazadan saniyeler önce anne ile kızının yaya geçidinden karşıya geçmesi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Anne, 3. Sayfa, Haber

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