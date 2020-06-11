Bursa'da "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

Nilüfer Belediyesi tarafından "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

11.06.2020 02:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 04:32
Nilüfer Belediyesi tarafından "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.
Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverler arabalarını uygun yerlere park etti.
Uzun süredir dışarıda sinema keyfi yaşayamayanlar için gerçekleştirilen etkinlikte "Yılanların Öcü" filmi görüntülendi.
Film gösterimleri sırasında arabalı sinema nostaljisinin bir parçası olan patlamış mısır, gazoz gibi yiyecek ve içecekler de alanda servis edildi.
Etkinlik kapsamında 12 Haziran'da "İtirazım Var", 17 Haziran'da "Selamsız Bandosu", 19 Haziran'da "Ölümlü Dünya", 24 Haziran'da "Ah Güzel İstanbul", 26 Haziran'da "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", 1 Temmuz'da "Vesikalı Yarim" ve 3 Temmuz'da ise "Unutursam Fısılda" filmleri gösterilecek. Bursa’da ’arabalı sinema’ etkinliği düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Yılanların Öcü, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Haber
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Haber
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
İşte Bakan Koca’nın ’Vakalarda kısmi artış var’ dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye’ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan’dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Haber
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Haberler››Güncel››Bursa'da 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:17: Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı - Haber 04:11: Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haber 04:01: Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti - Haber 03:59: George Floyd'un kardeşinden ABD Kongresine "adalet" çağrısı - Haber 03:49: Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı - Haber 23:56: İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 22:55: Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haber 20:43: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu - Haberler 07:47: 41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı - Haber