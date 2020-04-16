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- Bursa'da arabasının içinde kafasına ateş ederek intihar etti

- Bursa'da arabasının içinde kafasına ateş ederek intihar etti Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi aracının içinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.

16.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:45
- Bursa 'da arabasının içinde kafasına ateş ederek intihar etti
BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi aracının içinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.
Olay, saat 03.40 sıralarında Mevlana Mahallesinde meydana geldi. 16 AGC 25 plakalı lüks araç içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören bekçi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahsın 45 yaşındaki H.K. olduğu belirlendi. İlk incelemenin ardından şahsın arabanın içinde silahla kendini öldürdüğü anlaşıldı. Esnaf olduğu ve psikolojik problemleri bulunduğu öğrenilen H.K'nin cesedi otopsi için Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - Bursa’da arabasının içinde kafasına ateş ederek intihar etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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