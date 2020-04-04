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Bursa'da araç giriş çıkışına izin verilmiyor

Bursa'da araç giriş çıkışına izin verilmiyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehirlere giriş ve çıkışların istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik kararın ardından Bursa'nın doğu giriş ve çıkışlarında polis geçişlere izin vermedi.

04.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:23
Bursa 'da araç giriş çıkışına izin verilmiyor
BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehirlere giriş ve çıkışların istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik kararın ardından Bursa'nın doğu giriş ve çıkışlarında polis geçişlere izin vermedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ve jandarma kontrol noktalarında durdurulan otomobillerdeki kişilerin ikametleri soruldu. Başka illerde ikamet edenlerin geçişine ekipler izin vermezken, araçlar geri döndürüldü.
Gece 00.00'dan itibarı ile iki yönde de özel araç geçişlerine vatandaşların mağdur olmaması için 08.00'e kadar izin verdi. Sabah uygulamada ise, bir çok sürücünün durumdan haberdar olmadıklarını söylemesi dikkat çekti. Emniyet ekipleri gelen genelgeyi vatandaşlara okuyarak 30 ile giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Kilometrelerce yol gelen bazı sürücüler geldikleri gibi geri döndü. Bursa’da araç giriş çıkışına izin verilmiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Bursa, Genel

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Bursa'da araç giriş çıkışına izin verilmiyor
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