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Bursa'da araç yangını

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03.08.2019 14:56 Bursa'da araç yangını
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Millet Mahallesi'nde seyir halindeki 16 RU 960 plakalı otomobilin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede alevler otomobilin tamamını sardı. Vatandaşların da yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü.
Çıkan yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, otomobilde çıkan yangın bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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