Bursa'da Aranması Bulunan 87 Kişi, Sandık Başında Yakalandı

Kaynak: DHA

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı. Oylarını kullanan kişiler, daha sonra sandık başlarındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart Yerel Seçimlerinin günler öncesinden aranan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranan yüzlerce kişiyi tespit eden Bursa polisi, seçmen kağıtlarının askıya çıkmasının ardından aradıkları kişilerin oy kullanacakları okulları belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri sandık başına gidecek olan ve kendileri tarafından çeşitli suçlardan arananları yakalamak oy kullanılacak olan okullara konuşlandı. Sandık başlarında önlem alan polis, aranan kişinin oy kullanma işlemi bittikten sonra yasal işlem yaptı. Aranması bulunan 87 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dr.Necla Yazıcıoğlu İlkokuluna oy kullanmak için gelen O.B.(19) oyunu kullandıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.B.'nin gözaltına alınması kameralar tarafından görüntülendi. Hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan O.B., hakkında yakalama kararı olmadığını belirtti.