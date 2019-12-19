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Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek

Bursa'nın İznik ilçesinde kırsal alana dökülen ve kimyasal atık olduğu belirlenen maddelerin bölgeden alınarak imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:02 Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek
'nın ilçesinde kırsal alana dökülen ve kimyasal atık olduğu belirlenen maddelerin bölgeden alınarak imha edilmesi için çalışma başlatıldı.
Boyalıca Mahallesi'nde çobanların fark edip konuyu ilettikleri Muhtar Hüseyin Mersin'in ihbarı üzerine araziye dökülen atıkla ilgili inceleme yapıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, söz konusu alanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
Alanda inceleme yapan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Timi, asit ve kimyasal bileşenler tespit etti. Bu atıkların, temas yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği de belirlendi.
Dökülen kimyasal atığın belediye ekiplerince kaldırılıp imhasının sağlanacağı öğrenildi.
Kimyasal atığı bırakanların yakalanmasına ilişkin başlatılan çalışma ise sürüyor.

İznik, Bursa, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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