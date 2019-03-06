Bursa'da Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

İznik
ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bilgin
idaresindeki 41 E 2508 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Orhaniye
Mahallesi mevkisinde devrildi.
Devrilen kamyonun kasasındaki birkaç kovan yola saçılırken, kazada kamyonda bulunan Abdullah Şarlı yaralandı.
Kazanın arından o sırada orada bulunan Baki Pala'yı ise arılar soktu.
Pala ve Şarlı olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İznik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Orhaniye, Hüseyin Bilgin, İznik, Güncel
Kaynak: AA