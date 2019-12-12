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Bursa'da arkadaşını silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını tabancayla vurarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

12.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:02Bursa'da arkadaşını silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis
'nın ilçesinde arkadaşını tabancayla vurarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş Yıldız (42) ve tarafların yakınları ile avukatları katıldı.
Sanık Yıldız, savunmasında arkadaşı Mürit Demir'i korkutmak için çıkardığı tabancanın kazara ateş aldığını, kasıtlı olarak vurmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde 17 Temmuz 2018'de aralarında çıkan kavga sırasında Savaş Yıldız tarafından vurulan Mürit Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Yıldız tutuklanmıştı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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