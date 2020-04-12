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Bursa'da asayiş

Bursa'nın Kestel ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayında tarım malzemesi, sulama hortumu ve aydınlatma direklerindeki kabloları çalan 6 şüpheli yakalandı.

12.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:34
Bursa'da asayiş
Bursa 'nın Kestel ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayında tarım malzemesi, sulama hortumu ve aydınlatma direklerindeki kabloları çalan 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından önlemlerini artırdı.
Ekipler, dün Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde tarım ve sulama aletlerini çalan şüpheliler A.A. ve Suriye uyruklu M.B, B.Z. ve A.Z'yi, 4 ayrı asayiş ekibinin takibiyle Gürsu ilçesi Canbazlar Mahallesi Kanalboyu mevkisinde yakaladı.
Şüphelilerin aracında çok miktarda tarım malzemesi ve sulama hortumları ele geçirildi.
Diğer bir hırsızlık olayında ise yine Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki BESOB Sanayi Sitesi'nin aydınlatma direklerin içindeki kabloları çalan şüpheliler R.T. ve B.U. da önleyici kolluk devriyesince suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilere ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefet suçundan toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kestel, Bursa, Güncel
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