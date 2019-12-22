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Bursa'da asayiş uygulaması

Bursa'da polis ekiplerince umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yapıldı.

22.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:38 Bursa'da asayiş uygulaması
'da polis ekiplerince umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri merkez Nilüfer ilçesinde yol uygulamasında sorguladıkları 164 araçtan 11'i hakkında sorumlulara toplam 10 bin 310 lira ceza uyguladı. Alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve bir araç trafikten menedildi.
Görükle semtindeki iş yerlerine yönelik uygulamada ise 2 bin 665 kişi, UYAP sorgulamasına tabi tutuldu.
"Nitelikli cinsel istismar" suçundan aranan kişinin yakalandığı çalışmalarda, 7 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği, 2 iş yerinde TAPDK belgesinin, 10 iş yerinde mesul müdürlük, 2 iş yerinde canlı müzik belgesinin, 6 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı, 15 iş yerinde çalışan toplam 46 kişinin SGK giriş kaydının yapılmadığı, bir iş yerinde yaşı küçük çocukların olduğu kafeterya haricinde oyun salonunun faaliyeti gösterdiği, bir iş yerinin ise ruhsat ve tabela isminin farklı olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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