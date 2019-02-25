Bursa'da Asayiş ve Motorize Ekiplere 18 Dönüm Alan Ayrıldı

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 18 dönümlük alan, asayiş ve tüm motorlu ekiplerin konuşlandırılması için düzenlenecek.Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan Milli Emlak'a ait 18 dönüm alan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak plan değişikliğinin ardından emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ve tüm motorlu ekiplerin konuşlandırılması için tahsis edilecek.Bölgeye ayrıca 200 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı bir toplantı salonu yapılacak. Toplantı salonuna ise 23 Ekim 2018'de görevi başında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın ismi verilecek.Çevre duvarı, çalışma alanları, sosyal alanlar, bakım alanları, depolama ve park alanları ile ihtiyaç duyulan diğer yapı ve tesislere dair projeler, belediye ile emniyet müdürlüğü arasında oluşturulacak teknik bir komisyon tarafından hazırlanacak.Bölgede düzenlenen tanıtımın programında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, kamu kurumlarının birlikte hareket ederek, güvenlik adına önemli bir projeyi hayata geçireceğini söyledi.Bu projede Büyükşehir Belediyesinin önemli bir katkısı olduğunu kaydeden Canbolat, "Şehrimizin güvenlik ve esenliğine katkı sağlayacak projeye katkısı nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise güvenlik güçlerinin daha verimli görev yapabilmeleri için yeni çalışma alanlarına ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.Aktaş, projenin Bursa'nın huzur ve esenliğine güç vereceğini ifade etti.Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak da Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin hemen sınırında bulunan alanın çok stratejik olduğunu dile getirerek, "Buradan hem Mudanya hem de İzmir ve Ankara yolu güzergahına daha seri müdahale şansımız olacak. Ayrıca bu projenin hemen uç kısmına bir de çocuklar için trafik akademisi kazandıracağız. Burada çocuklarımız için pist ve eğitim materyalleri bulunacak. Çocuklarımıza trafikle ilgili her türlü eğitimi burada verebileceğiz." diye konuştu.Bölgenin stratejik bir nokta olduğunu anlatan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise "Yunuslar, Bursa'nın güvenliği, asayişi ve trafiği için son derece önemli bir hizmeti yerine getirecekler. Türkiye'de polisimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız için belediyeler olarak, merkezi iktidar olarak, sanayici hayırseverler olarak ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Vali Canolat, Belediye Başkanı Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Ak tarafından protokol imzalandı.Programa, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın babası Tuncer Yılmaz ve kız kardeşi Özge Topçu katıldı.