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Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

18.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:40
Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçede, obez hastayı almaya gelen Sağlık Bakanlığına ait bir ambulansın görüntülerini, koronavirüslü bir hasta aldığı iddiasıyla sosyal medya hesapları üzerinden yayan bir kişi, emniyet güçleri tarafından tespit edildi.
Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, videoyu çeken şüpheli "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli H.Ş. (29) polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını öne sürdü.
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Kaynak: AA

Etiketler : Orhangazi, Bursa, Güncel

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