Bursa'da Aşırı Sürat Ölüm Getirdi

Bursa
'da aşırı süratli olduğu belirtilen Abdülmuttalip Altın'ın (28) kullandığı otomobil virajı alamayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada Abdülmuttalip Altın olay yerine hayatını kaybetti. Polis
ekipleri, inceleme yaparken okula giden öğrenciler merakla olayı izledikleri görüldü. Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi
İlçesi Yeniceabat Mahallesi Necdet Coşkunüzer Orta Okulu'nun önünde meydana geldi. Yunuseli Mahallesi istikametinden İstanbul Caddesi
yönüne doğru giden 16 MCL 50 plakalı otomobilin sürücüsü Abdülmuttalip Altın (28), iddiaya göre viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak durabildi. Çarpma sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Altın'ın olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Abdülmuttalip Altın'ın cesedi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı. Bu arada savcılık kaza ile ilgili inceleme yaparken okula gelen öğrencilerin merakla olayı izledikleri görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Polis, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA