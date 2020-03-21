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Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali

KORONAVİRÜS nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen Bursa'da asker uğurlaması için yüzlerce kişi şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.

21.03.2020 03:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 03:04
KORONAVİRÜS nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen Bursa 'da asker uğurlaması için yüzlerce kişi şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmama ve kalabalık alanlarda bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, vatandaşlar asker uğurlaması için otobüs terminaline geldi. Bazı vatandaşlar ise müzikler eşliğinde eğlendi.
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Bursa’da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali

Kaynak: DHA

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Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali
Etiketler : Bursa, Güncel

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