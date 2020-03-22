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Bursa'da asker uğurlamaya koronavirüs engeli

BURSA'da asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri terminal girişlerinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.

22.03.2020 07:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 07:36

BURSA'da asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri terminal girişlerinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Asker uğurlamaya gelen vatandaşları uyaran ekipler, terminal ve çevresinde toplanan kalabalık grupları dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen asker uğurlamalarında koronavirüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları koronavirüs ve sosyal mesafe konusunda bilgilendiren polis ekipleri, terminal ve çevresinde toplanan kalabalık grupları da uyararak dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması

-Vatandaşların terminal girişinde vedalaşarak dağılması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


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Bursa’da asker uğurlamaya koronavirüs engeli

Kaynak: DHA

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Asker uğurlamaya koronavirüs engeli
Etiketler : Polis, Bursa, Güncel

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