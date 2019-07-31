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Bursa'da atık gübre havuzuna düşen 3 işçi zehirlendi (2)

İNEGÖL DEVLET HASTANESİ HASTA ALIMINA BAŞLADIBursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde atık gübre havuzuna düşen işçiler Ali Türkan, Bahtihar Arı ve Osman Öz'ün tedavilerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

31.07.2019 21:08 Bursa'da atık gübre havuzuna düşen 3 işçi zehirlendi (2)

İNEGÖL DEVLET HASTANESİ HASTA ALIMINA BAŞLADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde atık gübre havuzuna düşen işçiler Ali Türkan, Bahtihar Arı ve Osman Öz'ün tedavilerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor. Bu arada yaralıların getirilişinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı. Acil Servis'teki kimyasalların temizlenmesinin ardından AFAD ekipleri, ölçüm yaptı. Ekiplerin kontrollerinde kimyasal maddenin tamamen temizlenmesinin ardından hastane yaklaşık 4 saatin ardından hasta kabulüne başladı.



Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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