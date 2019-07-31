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Bursa'da atık tankına düşen 3 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fabrikanın atık tankına düşen 3 işçi yaralandı.

31.07.2019 19:10 Bursa'da atık tankına düşen 3 işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fabrikanın atık tankına düşen 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gündüzlü Mahallesi'nde bulunan bir tavuk kesim fabrikasındaki atık tankını temizleyen Ali T, dengesini kaybederek tankın içine düştü. Durumu fark eden işçiler Bahtiyar A. ile Osman Ü. de onu kurtarmak isterken aynı yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri bulundukları yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada hastanenin acil servisi, enfeksiyon riski nedeniyle hasta girişine kapatıldı. Servise gelen vatandaşlar ise dışarıda oluşturulan alanlarda tedavi edildi.

İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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