Haberler» genel» Haber

Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu

- Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu Anne ayı 2 yavrusu ile birlikte su kuyusunda mahsur kaldıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek aramak için girdikleri su kuyusunda mahsur kaldı.

19.08.2019 10:59
Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu
- Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu
Anne ayı 2 yavrusu ile birlikte su kuyusunda mahsur kaldı
BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek aramak için girdikleri su kuyusunda mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kırsal Heceler Mahallesi'ndeki Ahmet Çelik'e ait zeytin bahçesine yiyecek aramak için inen anne ayı ve 2 yavrusu, kullanılmayan su kuyusuna girince bir daha yukarıya çıkamadı. Sabah zeytin bahçesine gelen Çelik; anne ve 2 yavru ayıyı su kuyusunda görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayıların yanına yaklaşamayınca durum Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bildirildi. Ayıların su kuyusundan çıkarılması için bölgeye ekip beklendiği belirtildi.
(MÖ-UGR-İHS)
Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu

Bursa, Anne, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
12:25   TYH, Kurban Bayramı'da 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı
12:22   35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor
11:58   Rize'de ilkel teleferik ile yolculuk
11:49   Bir çok kişi aynı rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar
11:41   Tır şoförünün düğününde renkli konvoy
11:30   Memur-sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama
11:27   Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor