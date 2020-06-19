Bursa'da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralı

Bursa'da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralıBURSA'da, yağmur yağış kazalara neden oldu.

19.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:15
Bursa'da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralı
BURSA'da, yağmur yağış kazalara neden oldu. Aynı noktada meydana gelen 3 ayrı kazada, yol temizliği yaparken otomobilin çarptığı Bahtiyar Dinç (42 yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden 35 CBA 34 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yöne giden 16 ABJ 656 plakalı otomobil de önce kaza yapan otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni bir kazanın yaşanmaması için görevliler, yola işaretleme dubası yerleştirdi.
Ancak bu sırada yine aynı yöne giden Abdülkadir Fatih Bengisu (38) yönetimindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil de önce yol temizliği yapan görevli Bahtiyar Dinç'e, ardından da bariyerlere ve işaretleme aracına çarptı.
Yaralanan Bahtiyar Dinç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bursa’da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, İstanbul, Bursa, Güncel, Haber

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