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Bursa'da babasını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı babasını baltayla öldürüp polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

24.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:10Bursa'da babasını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
'nın merkez ilçesinde tartıştığı babasını baltayla öldürüp polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Babası Mehmet Y'yi öldürdükten sonra polise teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, adliyeye sevk edildi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, cinayeti babasıyla aralarında çıkan tartışma sırasında işlediği öğrenildi.
Ortabağlar Mahallesi Ören Sokağı'nda yaşayan E.Y. (37), evinin yakınındaki Yavuz Selim Merkezine giderek babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini belirtmişti. Vücudunda yaralar olan ve kavga ettiği anlaşılan zanlının evine giden polis ve sağlık ekipleri, baba Mehmet Y'yi (57) kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Mehmet Y'nin, başına ve sırt bölgesine aldığı balta darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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