Bursa'da Bahçelerden Zeytin Hırsızlığı

Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde, bahçelerdeki zeytin ağaçlarından 1 ton zeytin çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkumla ve Karacaali mahallelerindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üreticiler, jandarmaya şikayette bulundu.
Harekete geçen Gemlik Jandarma
Komutanlığı ekipleri, olay yeri çevresinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde bir ton zeytin ele geçirdi.
Araçta bulunan S.T, A.T. ve O.Y. gözaltına alındı. Daha önce iki zeytinlikte meydana gelen hırsızlık olayının faillerinin de aynı zanlılar olduğu belirlendi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Gemlik,Bursa
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:34