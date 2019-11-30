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Bursa'da, balkonda mahsur kalan kadın dans etti

BURSA'da, kapısının zorlandığını iddia ederek balkona çıkan Makbule O. (47), otelin yanındaki bankanın balkonunda mahsur kaldı.

30.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:58Bursa'da, balkonda mahsur kalan kadın dans etti

BURSA'da, kapısının zorlandığını iddia ederek balkona çıkan Makbule O. (47), otelin yanındaki bankanın balkonunda mahsur kaldı. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayıp, gülen ve dans eden Makbule O., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  Makbule O.'nun alkollü olduğu öne sürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki otelde konaklayan ve alkollü olduğu öne sürülen Makbule O. odasının kapısının zorlandığını hissederek balkona çıktı. Panikleyen Makbule O., buradan da yandaki balkona atladı. Daha sonra otelin yanındaki bankanın balkonuna geçti. Burada mahsur kalan Makbule O.'yu görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

DANS EDİP, EL SALLADI

Bu sırada bölgeye gelen basın mensupları Makbule O.'yu görüntüleyince, kadın dans edip, el salladı. Gülerek dans etmeyi sürdüren Makbule O., kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sepetli araçla kurtarıldı.

Makbule O., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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