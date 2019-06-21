Bursa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhaniye
Mahallesi Uncu Sokak'taki evlerinin balkonunda oynayan Buğlem Çoban (8), dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü.
Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ağır yaralanan çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti.
Hastanede tedavi altına alınan Buğlem Çoban'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.