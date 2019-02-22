Bursa'da Baltayla İşlenen Cinayetle İlgili Dava

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen yıl tartıştığı kişiyi baltayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Burhan T. (45) ile maktul Seçkin Memiş'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.Savunmasını yapan Burhan T, Seçkin Memiş'in kendisinden sürekli para istediğini ve ona birkaç kez borç verdiğini öne sürdü.Bu kişinin, olay günü evine geldiğini belirten Burhan T, "Kapıyı açtığımda bana saldırıp boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı iki kez savurdum. Ondan sonra yere düştü. Daha sonra komşulara bağırarak, 'Yetişin gaspçımı vurdum' diye bağırdım. Ben öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum." dedi.Mütalaasını veren savcı ise "kasten adam öldürmek" suçundan yargılanan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti duruşmayı 7 Mart'a erteledi.Olayİlçeye bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi'nde 45 yaşındaki Seçkin Memiş, 30 Nisan 2018'de Burhan T'nin evine gitmiş ve aralarında tartışma çıkmıştı. Memiş, para istediği iddiasıyla çıkan tartışma sırasında Burhan T. tarafından baltayla yaralanmıştı.İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Seçkin Memiş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı Burhan T. ise daha sonra tutuklanmıştı.