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Bursa'da banka şubesinde silahlı soygun

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapıldı.

30.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:56 Bursa'da banka şubesinde silahlı soygun
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapıldı.

Özlüce Mahallesi'ndeki banka şubesine gelen kapüşonlu şüpheli, elindeki tabancayı gösterip çalışanlardan para istedi.

Bir miktar parayı alan şüpheli, bankadan çıkarken içinde bomba olduğunu iddia ettiği siyah çantayı şubeye bırakıp "Hareket ederseniz hepinizi patlatırım" diyerek uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, bomba imha ekipleri ve ambulans sevk edildi.

İncelemede çantada bomba bulunmadığı anlaşılırken şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayın ardından bankadan çalınan para miktarına ilişkin polis ve banka yetkilileri tespit çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından yaklaşık 40 bin liranın çalındığı belirlendi.
Öte yandan, şüphelinin bankaya içinde bomba olduğunu iddiasıyla bıraktığı çantanın, bomba süsü verilerek kartondan yapılmış bir düzenek olduğu öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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