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Bursa'da banka şubesindeki silahlı soygun

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan banka şubesindeki silahlı soygunun ardından kaçan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

03.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:16 Bursa'da banka şubesindeki silahlı soygun
'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan banka şubesindeki silahlı soygunun ardından kaçan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro ekipleri, 30 'ta Özlüce Mahallesi'ndeki banka şubesinden elindeki tabancayı gösterip yaklaşık 40 bin lira çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekiple çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlının 34 yaşındaki E.K. olduğunu belirledi.
Ekipler, dün merkez Yıldırım ilçesinde düzenledikleri operasyonda E.K'yi çalıntı paranın bir kısmıyla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Soygunu yasa dışı bahis borcu nedeniyle yapmış
Şüpheli E.K'nin, internet üzerinden oynadığı yasa dışı bahis nedeniyle yüklü miktarda borcunun bulunduğunu ve soygunu bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.
E.K'nin, çalınan paranın bir kısmını borçlarını ödemek için kullandığı iddia edildi.
Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı
Soygunun gerçekleştirildiği banka şubesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kayıtlarda zanlının banka görevlisine elindeki tabancayı gösterip paraları çantaya doldurmasını istediği ve ardından kaçtığı görülüyor.
Özlüce Mahallesi'nde 30 Aralık'ta banka şubesine tabancayla gelip soygun yapan şüpheli, içinde bomba olduğunu iddia ettiği siyah çantayı şubeye bırakıp "Hareket ederseniz hepinizi patlatırım" diyerek kaçmıştı. Çantada bomba süsü verilmiş karton düzenek bulunduğu öğrenilmişti.

Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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