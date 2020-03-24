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Bursa'da baraj sularının çekildiği tarladan balık topladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baraj sularının çekildiği tarlada gün yüzüne çıkan çok sayıda balığı vatandaşlar topladı.

24.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:10
Bursa'da baraj sularının çekildiği tarladan balık topladılar
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, baraj sularının çekildiği tarlada gün yüzüne çıkan çok sayıda balığı vatandaşlar topladı.
Boğazköy Barajı kapaklarının açılmasıyla tarlalara taşan sular çekilince, binlerce balık susuz kalan tarlalarda gün yüzüne çıktı. Bunu fırsat bilen vatandaşlar, söz konusu bölgedeki balıkları toplamaya çalıştı.
Balıkları toplayan vatandaşlardan Metin Karduz, durumu görünce şaşırdıklarını ve işe koyulduklarını söyledi.
Balık sayısının çok fazla olduğunu belirten Karduz, "Gördüğünüz gibi baraj suları çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu." ifadelerini kullandı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da geçen yıl da aynı görüntülerin meydana geldiğini dile getirdi.
Konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Taban, "Belediyemizin marifetiyle ekiplerimiz bölgede çalışmalar yaparak su yüzeyindeki balıkların akıntı ile suyun fazla olduğu noktalara yönlendirildi. Böylece binlerce balık kurtarılmış oldu. Bu yıl da böyle bir konu yine vuku buldu. Bizler yine üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : İnegöl, Bursa, Güncel

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