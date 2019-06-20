20.06.2019 12:46
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Bursa'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

Bursa'nınİnegölilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa-Ankarakara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Abdulselam Abız (53) idaresindeki 16 BN 078 plakalı tırın sürücüsü, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde seyreden çarpışan iki aracı fark edince manevra yaptı.
Savrulan tırın dorsesi bariyerlere çarptıktan sonra yolu kapattı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Ankara kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu tırın yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.
Kaynak: AA
İnegöl,Ankara,Bursa,Güncel

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