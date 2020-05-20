Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu

Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğuBursa'da, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

20.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:03
Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu
Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişine çıkan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, cadde ve sokaklar hareketlendi. 0-14 yaş grubundaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu. Çocuklar ve aileleri, 11.00'den itibaren cadde ve sokaklara akın etti. Bazı aileler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle Bursa Kapalı Çarşı'da çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı. Çarşıdaki bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Bursa’da bayram alışverişi yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Bursa, Güncel, Haber

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