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Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

30.12.2019 22:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:04 Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00 ile 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi" denildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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