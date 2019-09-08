Haberler» Güncel» Haber

Bursa'da bedava köfte ekmek kuyruğu

BURSA İnegöl'de, ilçenin tescilli köftesinin tanıtımı için Köfte Festivali düzenlendi.

08.09.2019 16:52 Bursa'da bedava köfte ekmek kuyruğu
BURSA İnegöl'de, ilçenin tescilli köftesinin tanıtımı için Köfte Festivali düzenlendi. Festivalde 1,5 ton köfte, ekmek arasında dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu.
İnegöl'de, 2 gün sürecek Köfte Festivali başladı. Festivalde 25 metre uzunluğundaki mangalda, 1,5 ton köfte pişirildi. İlçe sakinlerine köfte ekmek dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu. 10 bin kişilik köfte ekmek, 2 saatte tükendi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu yıl 1'incisini düzenlediğimiz festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İnegöl, mobilyası ve köftesiyle ünlüdür. Lokantacılar odamız ve ticaret odamızın iş birliğinde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. 10 bin kişilik 1,5 ton köftemizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Çok özel bir tat. Herkesi şehrimize, köftemizden tatmaları için davet ediyorum" dedi.



İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:39   Farklı milletlerden çocuklar sünnet şöleninde buluştu
17:38   flaş
17:38   Zonguldak'ta çatı yangını
17:36   Urla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
17:36   Kore Yarımadası'ndaki Lingling Tayfunu
17:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önder İmam Hatipliler Buluşması"nda konuştu
17:35   Okulların açılmasına 1 hafta kala kapatıldı, öğrenciler açıkta kaldı