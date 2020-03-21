Bursa 'da berberler ve kuaförler kepenklerini indirdi

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse yönelik aldığı tedbirler kapsamında Bursa'da berber, kuaför ve güzellik salonları faaliyetlerini durdurdu, işyerleri geçici süreyle kapattı. İş yeri sahipleri karardan memnun olduklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği ' Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgeyle salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla fiziksel temasın olduğu berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Kararın yayınlanmasının ardından kuaförlere akın eden vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar tıraş olmak için sıra beklerken, kuaför ve berberler saat 18.00'a kadar müşterilerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf etti. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın yerinde olduğunu belirten kuaför Talih Tom, "Bence gecikmiş bir karar. Biz müşterilerle çok yakın temas içindeyiz. Bizim de ailemiz var" dedi.

Koronavirüsün ülke genelinde yayılmasının ardından işlerinde gözle görülür bir azalma olduğunu belirten Talih Tom, "Kapatılacağını duyan müşterilerimiz dükkana akın etti. Biz de saat 18.00'a yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kapatılacağını duyduktan sonra tıraş olmak için kuaföre geldiğini belirten İhsan Keleş, "Tekrardan açılacağı belli değil. Bu nedenle duyar duymaz geldim. İçişleri Bakanlığı güzel bir karar almış. Geç bile kalınmış bir karardı" dedi.

Kaynak: DHA