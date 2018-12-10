Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ve barışmak için bir araya gelen iki grup Mahmudiye
Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde buluştu.
İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Basri Ceylan, Gökhan Ceylan
ve Yasin Akbulut bıçakla yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Mahmudiye,İnegöl,Bursa
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:58