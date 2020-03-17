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Bursa'da Bilim ve Teknoloji Merkezi koronavirüsü sebebiyle faaliyetlerine ara verdi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geçici bir süre faaliyetlere ve etkinliklere ara verildi.

17.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:47
Bursa'da Bilim ve Teknoloji Merkezi koronavirüsü sebebiyle faaliyetlerine ara verdi
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geçici bir süre faaliyetlere ve etkinliklere ara verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı genelgeye göre, son günlerde koronavirüsünün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde etkinlik ve faaliyetler bir sonraki duyuruya kadar yapılmayacak.
Çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak için çalışmalar düzenleyen merkez, ziyaretçi girişilerine de bir süre kapalı olacak.
Hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle, nisan ayında yapılması planlanan "Bursa Bilim Şenliği 9.THY Science Expo" da eylül ayına ertelenmişti.
Bilim Avcıları ekibi tarafından yapılması planlanan bilimsel atölye ve deneyler Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından daha sonra online olarak paylaşacak.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Güncel

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