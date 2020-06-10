Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

10.06.2020 07:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:46
Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen 20 adrese bin polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.
Adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor. Bursa’da bin polisin katılımıyla ’şafak vakti’ uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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