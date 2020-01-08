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Bursa'da bin polisle şafak operasyonu: 27 gözaltı

Bursa'da bin polisle şafak vakti eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:59Bursa'da bin polisle şafak operasyonu: 27 gözaltı
'da bin polisle şafak vakti eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın koordinesinde 3 ay önce başlatılan planlı operasyonlar kapsamında şafak vakti gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bursa'nın merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait ikamet ve mekanlara baskın düzenlendi. İl merkezi, Yenişehir, İnegöl ve İznik ilçelerinde yapılan baskınlarda Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı bin polis görev aldı. Operasyonda Polis Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından 27 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı aramalarda 3 kilo 50 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 13 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımında oluşturulan düzenek ele geçirildi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si emniyette yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüphelinin ise işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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