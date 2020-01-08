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Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:09 Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı

'da bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Çöp evde arama yapan ekipler, yığınlar arasında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ve aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda bin polis görev alırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

GALYA İLE ARAMA

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

Polisler, belirlenen adreslerde detaylı arama yaptı. Polis ekiplerinin girdiği çöp dolu bir evde, eğitimli köpek 'Galya' ile yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Henüz sayıları belirtilmeyen çok sayıda şüpheli, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü bildirildi.



Narkotik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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