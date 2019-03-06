Bursa'da Bina Yangını

Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina yandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıilyas Mahallesi Gümüş
Sokak'taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.
Beyan, o sırada sokaktan bir araç geçtiğini belirterek, "Alevleri fark ettik, daha sonra itfaiyeye haber verdik. Binada kimin yaşadığı belli değil, eski bir bina." diye konuştu.
Osmangazi, Bursa, Güncel
Kaynak: AA