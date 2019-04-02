Bursa'da Bina Yangını

Bursa
'nın Gemlik
ilçesindeki bir binada çıkan yangında, maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye
Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde, Mustafa Coşkun
'a ait 3 katlı binanın kömürlük bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, binada bulunan vatandaşları dışarı çıkardı.
Alevlerin büyümesi üzerine çatı katına da sıçrayan yangın, 5 itfaiye aracının yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangında, binada maddi hasar meydana geldi.
Gemlik, Bursa, Güncel
Kaynak: AA