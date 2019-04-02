02 Nisan 2019, 09:26
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Bursa'da Bina Yangını

Bursa

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir binada çıkan yangında, maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir binada çıkan yangında, maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde, Mustafa Coşkun'a ait 3 katlı binanın kömürlük bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, binada bulunan vatandaşları dışarı çıkardı.

Alevlerin büyümesi üzerine çatı katına da sıçrayan yangın, 5 itfaiye aracının yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında, binada maddi hasar meydana geldi. Gemlik, Bursa, Güncel
Kaynak: AA