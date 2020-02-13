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Bursa'da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa'da bir camide yaşanan sadaka kutusu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

13.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:18Bursa'da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar
'da bir camide yaşanan sadaka kutusu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ilçesindeki Fevzidede Camii'nde yaşanan hırsızlık olayı 12 Şubat akşam saatlerinde fark edildi. Kameraların incelenmesi ile birlikte hırsızlık ortaya çıkarıldı. Yardım için toplanan yardım kutusunu gözüne kestiren gençler, ilk önce bölgeyi inceleyerek kutuyu açmaya çalıştı. 3 kişi oldukları görülen şüpheli kişiler, ilk önce kutuyu montlarıyla sakladı, sonrasında ise masa ile birlikte camiden götürdü. Olayın, güvenlik kameralarındaki tarih bilgileri doğrultusunda 9 Şubat saat 14.13 sıralarında yaşandığı düşünülüyor.

Olayla ilgili bölgede ilk araştırmasını yapan emniyet birimleri, güvenlik kameralarından kişileri teşhis ederek kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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