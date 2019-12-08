Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da bir caminin çatısı alev alev yandı - Haberler

Bursa'da bir caminin çatısı alev alev yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir caminin çatısı alev alev yandı.

08.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:24Bursa'da bir caminin çatısı alev alev yandı
'nın ilçesinde bir caminin çatısı alev alev yandı. ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da yanan camide incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde bulunan Kayacık Camii'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede caminin çatısını sararken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, caminin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın büyümeden söndürülürken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da camiye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

İtfaiye, Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:23 Netanyahu: Trump, Putin ve Pompeo ile önemli görüşmeler yaptım - Haberler
16:23 Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar - Haberler
16:21 Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölge aranıyor - Haberler
16:19 Bursa'da bir caminin çatısı alev alev yandı - Haberler
16:17 Elazığ'da yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor - Haberler
15:54 Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor - Haberler
15:26 MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı - Haberler
13:38 Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu - Haberler
13:34 2 polisin, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellediği ortaya çıktı - Haberler
12:42 Performans sanatçısı Datuna, 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' yedi - Haberler
8.12.2019 16:38:18