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Bursa'da bir caminin çatısı alev alev yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir caminin çatısı alev alev yandı.

08.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:25Bursa'da bir caminin çatısı alev alev yandı
'nın ilçesinde bir caminin çatısı alev alev yandı. ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da yanan camide incelemelerde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde bulunan Kayacık Camii'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede caminin çatısını sararken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, caminin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın büyümeden söndürülürken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da camiye gelerek incelemelerde bulundu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

İtfaiye, Kestel, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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