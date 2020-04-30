Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı
30.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:46
Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeşilcami Mahallesi Burç Sokak'taki tek katlı evde yemek pişirildiği sırada tüp patlaması oldu. Olayda, evde bulunan Sabri Sabancı (53) ve Erçin Durmuş (43) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: İznik, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya’da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
İngiltere’den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da piyasaya çıkacak Haberler
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10’un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:40: Nallıhan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber 23:39: Mudurnu-Nallıhan yolu ulaşıma açılıyor - BOLU - Haber 23:39: İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı - Haber 23:38: 3 günlük kısıtlama öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı - Haber 23:38: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber 23:18: Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı - Magazin 22:42: Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti - Haber 21:49: Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor